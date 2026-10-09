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Газета.ру

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Дептранс Москвы: москвичи жалуются на пользователей СИМ из-за скорости

Дептранс Москвы: москвичи жалуются на пользователей СИМ из-за скорости

Жители Москвы чаще всего жалуются на пользователей электросамокатов из-за их скорости езды и передвижения по тротуарам.

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