Каких звезд предпочитают заказывать на новогодние корпоративы уральские компании

Уральские компании хотят видеть на новогодних корпоративах звезд из 90-х, а также Anna Asti и Басту. При этом ценник может быть не всегда космическим, утверждает владелица екатеринбургского концертного агентства MahnevaEvent Екатерина Махнева.
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