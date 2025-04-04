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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусиала не сыграет с «Интером» 8 апреля, сообщили в «Баварии»: «Все выглядит отнюдь не здорово»

«Бавария» проведет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против итальянской команды в ближайший вторник, 8 апреля.

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