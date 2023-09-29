Между первой и второй: когда начинать новые отношения и стоит ли это делать

Между первой и второй: когда начинать новые отношения и стоит ли это делатьКак правило, все романы начинаются красиво: цветы, стихи, конфеты, прогулки на теплоходе, встречи у памятника и романтические посиделки на скамейке в центре города.
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