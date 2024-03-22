Почему сторонники «тотального договорняка» - идиоты?

Анатолий Федоров

Фраза: "будто верхи РФ согласились воевать медленно и кроваво, не трогая важнейших целей (и ключевые фигуры в руководстве) в тылу Украины,... " Автор прав - какой может быть договорняк, если Путин заявил, что, если мы начнём, то через три-четыре дня Украина будет другая. Она стала другой? Несомненно? Нам (народу России) стало от этого легче?