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Почему сторонники «тотального договорняка» - идиоты?

Почему сторонники «тотального договорняка» - идиоты?

Почему сторонники «тотального договорняка» - идиоты?Выскажусь относительно тех, кто считает нынешнюю войну исключительно договорняком.

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Комментарии
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Анатолий Федоров
Фраза: &quot;будто верхи РФ согласились воевать медленно и кроваво, не трогая важнейших целей (и ключевые фигуры в руководстве) в тылу Украины,... &quot; Автор прав - какой может быть договорняк, если Путин заявил, что, если мы начнём, то через три-четыре дня Украина будет другая. Она стала другой? Несомненно? Нам (народу России) стало от этого легче?
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