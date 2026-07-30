Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

77 подписчиков

Губернатор Моор признал проблему с водопроводной водой после обращений жителей к Путину и возбуждения уголовного дела

Губернатор Моор признал проблему с водопроводной водой после обращений жителей к Путину и возбуждения уголовного дела

Губернатор Тюменской области Александр Моор впервые за три недели прокомментировал массовые жалобы жителей на водопроводную воду с запахом канализации — и сделал это только после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вернуться к статье