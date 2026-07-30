Губернатор Моор признал проблему с водопроводной водой после обращений жителей к Путину и возбуждения уголовного дела

Губернатор Тюменской области Александр Моор впервые за три недели прокомментировал массовые жалобы жителей на водопроводную воду с запахом канализации — и сделал это только после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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