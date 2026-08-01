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Мировое обозрение

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«Без России не могу»: Немецкий тренер объяснила, почему решила стать гражданкой РФ

«Без России не могу»: Немецкий тренер объяснила, почему решила стать гражданкой РФ

Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел получила российский паспорт. Указ подписал Путин. Для кого-то это просто новость из раздела «политика», но за ней стоит история человека, который полгода физически не мог находиться в России и чуть не сошел с ума.

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