«Без России не могу»: Немецкий тренер объяснила, почему решила стать гражданкой РФ

Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел получила российский паспорт. Указ подписал Путин. Для кого-то это просто новость из раздела «политика», но за ней стоит история человека, который полгода физически не мог находиться в России и чуть не сошел с ума.