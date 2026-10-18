Карл Фёдорович Багговут - храбрый генерал русской армии. Он был убит в первые минуты сражения под Тарутино в 1812 году.
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