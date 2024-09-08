3Д печать и моделирование - Донецк - Договорная

❗️❗️❗️Предлагаю услуги 3D-печати и моделирования❗️❗️❗️ Общаюсь в чате и принимаю звонки Нахожусь в Донецке, не редко бываю в Ростов-на-Дону Специализируюсь на создании качественных и функциональных моделей любой сложности, используя различные виды пластика: PLA, PET-G, стекло и угленаполненые ABS, TPU, PA12, PA6.