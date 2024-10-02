3Д печать и моделирование в Донецке - Договорная

❗️❗️❗️Предлагаю услуги 3D-печати и моделирования❗️❗️❗️ Специализируюсь на создании качественных и функциональных моделей любой сложности, используя различные виды пластика: PLA, PET-G, стекло и угленаполненые ABS, TPU, PA12, PA6.
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