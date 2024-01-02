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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-игрок G-лиги НБА во вторник предстанет перед судом по обвинению в убийстве

27-летний экс-центровой G-лиги НБА Ченс Команч и 19-летнаяя Сакари Харнден ранее были арестованы агентами ФБР в связи с исчезновением 23-летней Марайны Роджерс, фельдшера из Вашингтона, которая позже была найдена мертвой.

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