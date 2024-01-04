ЦАХАЛ: трое считавшихся пропавшими израильтян оказались в заложниках в Газе

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что трое израильтян, считавшихся пропавшими без вести после нападения на Израиль палестинских радикалов из движения ХАМАС 7 октября.
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