СМИ узнали от отказе ЕБРР в финансировании украинских предприятий

Украинский оператор электроэнергии ДТЭК, который входит в состав инвестиционной группы SCM, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, не получит поддержку от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии