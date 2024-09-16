Пауэрлифтер из Войковского взял четыре золота на Кубке Кремля

Денис Авдеев, преподаватель колледжа предпринимательства №11 из Войковского, взял четыре золотые медали и три кубка абсолютного победителя на международном турнире «Гран-при Кубок Кремля» по пауэрлифтингу и пауэрспорту, который проходил в Химках.