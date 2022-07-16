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Рутерфорд о Миллере: «У «Ванкувера» 2 пути – оставить его или получить лучшую компенсацию. До дедлайна срочности с обменом нет»

Джим Рутерфорд рассказал о ситуации с возможным обменом Джей Ти Миллера из «Ванкувера».  29-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом в 2023 году.

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