Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

324 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Утром  бегаю  на  школьном  стадиончике... Некоторые  приводят  туда  своих  собак  и  собачки  оставляют  какашки  н...«Хозяин парка не ...
  • Надежда Белугина
    Жаль, что не прищемило дверью инструмент действия.В краснодарской м...
  • Надежда Белугина
    Думаю, Лариса права. Представляю, сколько оставили бы после себя "неожиданных радостей" от просмотра красот парка даж...«Хозяин парка не ...

«Хозяин парка не любит собак?»: туристы возмущены, что их не пускают в парк Галицкого в Краснодаре с питомцами

«Хозяин парка не любит собак?»: туристы возмущены, что их не пускают в парк Галицкого в Краснодаре с питомцами

«Хозяин парка не любит собак?»: туристы возмущены, что их не пускают в парк Галицкого в Краснодаре с питомцамиВладельцы собак стали жаловаться в информационном пространстве на запрет посещать парк Галицкого в Краснодаре с животными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
Думаю, Лариса права. Представляю, сколько оставили бы после себя &quot;неожиданных радостей&quot; от просмотра красот парка даже маленькие собачки. Не думаю, что наши посетители берут с собой для прогулок совочки и пакеты для экскрементов. Запреты ведь исходят из опыта не потому,  что хотят запретить, а потому, что не хотят загадить красоту. И кричат о своих правах ходить везде с животными самые невоспитанные хозяева, которые скандалы устраивают везде, где можно и нельзя, но за собой никогда не уберут. Не дай бог, чтобы им разрешили такие вольности - всё изгадят.
Ответить
14 час.
ВА
Владимир Акулов
Утром  бегаю  на  школьном  стадиончике... Некоторые  приводят  туда  своих  собак  и  собачки  оставляют  какашки  на  беговой  полосе...Да  еще  возмущаются  :  почему  нельзя  на  школьный  двор  с  собаками  ?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх