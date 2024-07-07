«Хозяин парка не любит собак?»: туристы возмущены, что их не пускают в парк Галицкого в Краснодаре с питомцамиВладельцы собак стали жаловаться в информационном пространстве на запрет посещать парк Галицкого в Краснодаре с животными.
«Хозяин парка не любит собак?»: туристы возмущены, что их не пускают в парк Галицкого в Краснодаре с питомцами
Комментарии
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Надежда Белугина
Думаю, Лариса права. Представляю, сколько оставили бы после себя "неожиданных радостей" от просмотра красот парка даже маленькие собачки. Не думаю, что наши посетители берут с собой для прогулок совочки и пакеты для экскрементов. Запреты ведь исходят из опыта не потому, что хотят запретить, а потому, что не хотят загадить красоту. И кричат о своих правах ходить везде с животными самые невоспитанные хозяева, которые скандалы устраивают везде, где можно и нельзя, но за собой никогда не уберут. Не дай бог, чтобы им разрешили такие вольности - всё изгадят.
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Утром бегаю на школьном стадиончике... Некоторые приводят туда своих собак и собачки оставляют какашки на беговой полосе...Да еще возмущаются : почему нельзя на школьный двор с собаками ?
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3 час.
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