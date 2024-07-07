«Хозяин парка не любит собак?»: туристы возмущены, что их не пускают в парк Галицкого в Краснодаре с питомцами

Надежда Белугина

Думаю, Лариса права. Представляю, сколько оставили бы после себя "неожиданных радостей" от просмотра красот парка даже маленькие собачки. Не думаю, что наши посетители берут с собой для прогулок совочки и пакеты для экскрементов. Запреты ведь исходят из опыта не потому, что хотят запретить, а потому, что не хотят загадить красоту. И кричат о своих правах ходить везде с животными самые невоспитанные хозяева, которые скандалы устраивают везде, где можно и нельзя, но за собой никогда не уберут. Не дай бог, чтобы им разрешили такие вольности - всё изгадят.