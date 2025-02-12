Картели и злоупотребления. Почти 800 жалоб о нарушении конкуренции получил ФАС на Алтае

Ведомство отмечает, что с каждым годом количество обращений в Алтайском крае растет 789 заявлений о нарушении закона о защите конкуренции поступило в 2024 году в Алтайское краевое УФАС: это в два раза больше в сравнении с предыдущим годом.
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