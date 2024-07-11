МЧС России: в Калининградской области нашли грибника, пропавшего три дня назад

В Калининградской области нашли пропавшего три дня назад мужчину. Поисками занимались сотрудники Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда, кинологи МЧС России и волонтеры, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
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