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МЧС России: в Калининградской области нашли грибника, пропавшего три дня назад

МЧС России: в Калининградской области нашли грибника, пропавшего три дня назад

В Калининградской области нашли пропавшего три дня назад мужчину. Поисками занимались сотрудники Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда, кинологи МЧС России и волонтеры, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

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