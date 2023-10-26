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Трамп обвинил Россию в краже американских гиперзвуковых технологий

Трамп обвинил Россию в краже американских гиперзвуковых технологий

РФ украла американскую суперракету. С таким обвинением в адрес Москвы выступил экс-президент США Дональд Трамп.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Вот только их разработка нам не нужна.Гиперзвуковые,высокоточные,с запахом гнилых фруктов,в ассортименте.Памперсы.Вот только это их технические разработки.Да и американцы ни чего разработать не могли,их всех в резервации загнали.
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3 д.
Aнатолий Райков
Можно начать с того,а кто навязал России свои технологии,да и построил целые заводы,предприятия?Макдональдс,Кока кола,Мастер Фудс,всем известные шоколадки под названием &quot;Марс&quot;,&quot;Сникерс&quot;,&quot;Баунти&quot;,&quot;ММ денс&quot;и многое другое.И это всё у США украли технологии?А таблицу Менделеева кто разработал и этим пользуется весь МИР.И пополняется Русскими учёными.А вообще то,Россия до сих пор живёт за счёт трёх ККК и делает свои открытия и разработки.Три ККК,это Келдыш,Курчатов,Королёв.Так что подумай кто у кого украл и какие технологии?
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3 д.
виктор комягин
старый тупой вонючий пачкун🤮🤮🤮🤮🤮
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1 д.

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