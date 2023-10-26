Трамп обвинил Россию в краже американских гиперзвуковых технологий

Вот только их разработка нам не нужна.Гиперзвуковые,высокоточные,с запахом гнилых фруктов,в ассортименте.Памперсы.Вот только это их технические разработки.Да и американцы ни чего разработать не могли,их всех в резервации загнали.

Aнатолий Райков

Можно начать с того,а кто навязал России свои технологии,да и построил целые заводы,предприятия?Макдональдс,Кока кола,Мастер Фудс,всем известные шоколадки под названием "Марс","Сникерс","Баунти","ММ денс"и многое другое.И это всё у США украли технологии?А таблицу Менделеева кто разработал и этим пользуется весь МИР.И пополняется Русскими учёными.А вообще то,Россия до сих пор живёт за счёт трёх ККК и делает свои открытия и разработки.Три ККК,это Келдыш,Курчатов,Королёв.Так что подумай кто у кого украл и какие технологии?