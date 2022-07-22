В Кемеровской области в результате масштабной поисковой операции найден без вести пропавший ребенок

Накануне в 22:15 в дежурную часть ОМВД России по г. Осинники обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 11-летний сын днем ушел гулять и не вернулся домой.
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