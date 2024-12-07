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Закон, порядок, государство

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В воинских частях ВВО в Забайкалье организована подготовка операторов fpv-дронов со всего Дальнего Востока

В воинских частях ВВО в Забайкалье организована подготовка операторов fpv-дронов со всего Дальнего Востока

Для отработки полетных навыков на полигонах оборудованы специальные трассы, где личный состав учится преодолевать имеющиеся препятствия на различных высотах.

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