В воинских частях ВВО в Забайкалье организована подготовка операторов fpv-дронов со всего Дальнего Востока

Для отработки полетных навыков на полигонах оборудованы специальные трассы, где личный состав учится преодолевать имеющиеся препятствия на различных высотах.
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