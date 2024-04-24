Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Ничего себе. Получается, что, призывая лупить по военным заводам Европы, Вы вызываете огонь на себя.РОССИЮ ОЖИДАЕТ ЖА...
  • Natalija Osminina
    Я сама в Клайпеде живу, где военный завод стоит и литовцы вчера хвастались в газетах, как они планы перекрывают по пр...РОССИЮ ОЖИДАЕТ ЖА...
  • Мария
    Переживут. У Трампа нет никаких шансов победить.Психическая атака...

Психическая атака Блинкена на Путина

Психическая атака Блинкена на Путина

Блинкен: Владимир Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы и Украина. Послание с Капри [со встречи с Кулебой] гласит: он не сможет и у него не получится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Гребнев
У всех англосакцев одни думы и разговоры как бы нагадить России Путин молчит а это их бесит вот они когда выступают прыгают машут руками к лоун нос все натирает первый признак приема препарата
Ответить
2 час.
Sergiy Che
Ну Блинкины вряд ли на следующих выборах переживут Путина (который свои выборы уже выиграл)))
Ответить
58 мин.
М
Мария
Переживут. У Трампа нет никаких шансов победить.
Ответить
6 мин.

Картина дня

наверх