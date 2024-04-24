Блинкен: Владимир Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы и Украина. Послание с Капри [со встречи с Кулебой] гласит: он не сможет и у него не получится.
Психическая атака Блинкена на Путина
Комментарии
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Александр Гребнев
У всех англосакцев одни думы и разговоры как бы нагадить России Путин молчит а это их бесит вот они когда выступают прыгают машут руками к лоун нос все натирает первый признак приема препарата
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2 час.
Sergiy Che
Ну Блинкины вряд ли на следующих выборах переживут Путина (который свои выборы уже выиграл)))
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58 мин.
М
Мария
Переживут. У Трампа нет никаких шансов победить.
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6 мин.
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