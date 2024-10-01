ЦИК должна занять позицию по отношению к тем, кто угрожает целостности Республики Молдова

Власти должны быть более активными в борьбе с дезинформацией и провокационными действиями, а также принять меры в отношении некоторых кандидатов на пост главы государства, которые делают заявления, угрожающие территориальной целостности Республики Молдова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии