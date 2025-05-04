Петербург принимает школьников из Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Визит учащихся организован в рамках проекта «Международные молодежные смены» Петербург принимает участников международной молодежной смены школьников из Республики Сербской приурочили к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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