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Петербургский дневник

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Петербург принимает школьников из Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Петербург принимает школьников из Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Визит учащихся организован в рамках проекта «Международные молодежные смены» Петербург принимает участников международной молодежной смены школьников из Республики Сербской приурочили к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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