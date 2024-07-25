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Царьград

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Байдена унизили дважды. Но президент США ещё может отомстить и сломать игру демократам- шеф бюро

Байдена унизили дважды. Но президент США ещё может отомстить и сломать игру демократам- шеф бюро

Президента США Джо Байдена его "заклятые товарищи по партии" унизили дважды, заявил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

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