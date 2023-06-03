Guardian: Сербы на севере Косово используют букву Z в качестве знака сопротивления НАТО

Сербское население на севере Косово нашло способ выразить свой протест против действий НАТО. Для этого они наносят на бронированные машины альянса букву Z - один из символов российской спецоперации на Украине, пишет британская газета The Guardian.
Сербское население на севере Косово нашло способ выразить свой протест против действий НАТО. Для этого они наносят на бронированные машины альянса букву Z - один из символов российской спецоперации на Украине, пишет британская газета The Guardian.
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