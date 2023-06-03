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Guardian: Сербы на севере Косово используют букву Z в качестве знака сопротивления НАТО

Guardian: Сербы на севере Косово используют букву Z в качестве знака сопротивления НАТО

Сербское население на севере Косово нашло способ выразить свой протест против действий НАТО. Для этого они наносят на бронированные машины альянса букву Z - один из символов российской спецоперации на Украине, пишет британская газета The Guardian.

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