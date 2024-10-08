Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой по случаю дня рождения поэтессы. 8 октября в Музее Цветаевой в Москве актриса прочитала знаковые стихотворения поэтессы в рамках проекта «Голос поэта»: «Мои любимые строчки из Цветаевой: «Христос и Бог! Я жажду чуда»… и «Ах, Вы похожи на улыбку Вашу»! Так это пронзительно, даже вырванное из контекста, но контекстом укутанное и подаренное тебе на всю жизнь от женщины, поэта, давно уже покинувшей эту землю, но всё ещё ощутимой, благодаря смыслам…», – написала Лиза в социальных сетях.