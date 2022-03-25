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Языджи признан лучшим игроком РПЛ в феврале-марте. У него 6 голов в 4 матчах

Объявлен лучший игрок РПЛ в феврале-марте. Им стал атакующий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. В 4 матчах за период турок забил 6 голов.

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