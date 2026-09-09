Два миллиона штыков: почему «зачистить всю Украину» не складывается из нынешних 700 тысяч

Официально в зоне СВО больше 700 тысяч. Для контроля всей Украины эксперт считает уже 2–2,5 миллиона плюс 400 тысяч только на комендатуры.
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