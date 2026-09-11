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Говорит Европа ⚡

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Константин Бондаренко: Школьники в Украине читают плохо, зато мобилизуются отлично

Константин Бондаренко: Школьники в Украине читают плохо, зато мобилизуются отлично

Почему демографические потери в Украине уже называют необратимыми? Как внешние заимствования превратили украинскую экономику в дотационную? Почему западные партнёры готовы финансировать войну, но не мирное восстановление? И почему мир после войны рискует стать страшнее самой войны? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы зрителей и читателей.

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