Константин Бондаренко: Школьники в Украине читают плохо, зато мобилизуются отлично

Почему демографические потери в Украине уже называют необратимыми? Как внешние заимствования превратили украинскую экономику в дотационную? Почему западные партнёры готовы финансировать войну, но не мирное восстановление? И почему мир после войны рискует стать страшнее самой войны? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы зрителей и читателей.
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