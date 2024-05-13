Ким Чен Ын посетил оборонные предприятия Северной Кореи

Лидер КНДР посетил ведущие оборонные предприятия Северной Кореи, сообщает РИА Новости. В ходе поездки он опробовал новую снайперскую винтовку, а также сел за руль пусковой установки РСЗО калибра 240 мм, которую вскоре планируется взять на вооружение.