Ким Чен Ын посетил оборонные предприятия Северной Кореи

Лидер КНДР посетил ведущие оборонные предприятия Северной Кореи, сообщает РИА Новости. В ходе поездки он опробовал новую снайперскую винтовку, а также сел за руль пусковой установки РСЗО калибра 240 мм, которую вскоре планируется взять на вооружение.
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