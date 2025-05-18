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Русская весна

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Враг в истерике: «Гугл» опять выдал позиции украинских самолётов (ФОТО)

Враг в истерике: «Гугл» опять выдал позиции украинских самолётов (ФОТО)

«Гугл» опять выдал позиции украинских самолетов, во вражеском стане истерика. Украинские ресурсы жалуются, что места стоянок самолетов в аэропорту в Василькове были просто «замазаны» на карте от «Google».

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