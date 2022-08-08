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Гуренко о «Локо»: «Одно из главных разочарований сезона. Каждая линия требует качественного усиления»

Сергей Гуренко оценил старт «Локомотива» в сезоне Мир РПЛ. После 4 туров железнодорожники занимают в таблице 13-е место.

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