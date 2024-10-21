Фильм «Руки вверх!» снова возглавил кинопрокат в России

Фильм о культовой музыкальной группе «Руки вверх!» из 1990-х остается на вершине российского и СНГ-кинопроката вторую неделю подряд, собрав 186,5 миллиона рублей в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.
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