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Фильм «Руки вверх!» снова возглавил кинопрокат в России

Фильм «Руки вверх!» снова возглавил кинопрокат в России

Фильм о культовой музыкальной группе «Руки вверх!» из 1990-х остается на вершине российского и СНГ-кинопроката вторую неделю подряд, собрав 186,5 миллиона рублей в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.

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