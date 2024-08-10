Доцент Суслянок: при похмелье лучше поможет капустный рассол

При злоупотреблении алкоголем нарушается водно-солевой баланс в организме. Восстановить его непросто, так как алкоголь тормозит выработку вазопрессина — гормона, отвечающего за регуляцию водно-солевого баланса.
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