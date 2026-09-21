America Spends More On Defense R&D Than Any Other OECD Country - By A Mile On the OECD's yardstick - defense R&D budget allocations per $1,000 of GDP - the United States spends $3.
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