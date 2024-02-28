Деку встретился с агентами Холанда Пиментой и Максвеллом в одном из ресторанов Барселоны. Будущее Эрлинга также обсуждалось на встрече (Жерар Ромеро)

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, спортивный директор «Барселоны» провел в одном из ресторанов города встречу с Рафаэлой Пиментой и Максвеллом, представляющими интересы ряда игроком, включая нападающего «Манчестер Сити».
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