Правительственные ведомства при Госсовете КНР обработали 12 480 предложений в 2023 году

Пекин, 1 марта /Синьхуа/ -- Правительственные ведомства при Госсовете КНР за прошлый год обработали 12 480 предложений, поступивших от депутатов Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ и членов Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/, сообщила в четверг официальный представитель Пресс-канцелярии Госсовета КНР Син Хуэйна.
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