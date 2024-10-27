Винегрет так мало кто готовит, а зря. Что нужно добавлять вместо зеленого горошка и фасоли

Винегрет — это классическое русское блюдо, которое стало неотъемлемой частью национальной кухни. Он представляет собой салат, состоящий из отварных овощей, зелени и заправки, чаще всего на основе растительного масла и уксуса.
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