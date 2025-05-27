Родстер Saoutchik Torpedo S: первая модель возрожденного ателье[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 1906 году краснодеревщик Жак Савчик, родившийся в Белоруссии под именем Яков Савчук, открыл кузовное ателье Saoutchik в предместье Парижа.
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