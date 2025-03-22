Россия ждет президента Сербии Александра Вучича для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая.
Шойгу рассказал об ожидании президента одной страны на парад Победы
Комментарии
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Александр Мельников
А чёй-то? А где фуражка с кокардою, а стринги с лампасами?, всё что нажил непосильным трудом, всё, всё сдал в каптёрку? Теперьша шо, не бравый ФельдМаршалМильёнОрденаносец, а сраный "политик", говорящая голова, белый подворотничок, дурилка картонная на токШоу???!!?!? Кто ж так "опустил" счастливого обладателя Звёзды, борца с лесными пожарами и коррупцией в столовке МО, сметателя диких "музыкантов"??? Кто? И я не знаю кто. Но сделал это, несомненно, очень хороший и справедливый человек!
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22 час.
Eduard
А вы почему не в женских трусах недоумок?
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21 час.
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