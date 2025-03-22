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Шойгу рассказал об ожидании президента одной страны на парад Победы

Шойгу рассказал об ожидании президента одной страны на парад Победы

Россия ждет президента Сербии Александра Вучича для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая.

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Комментарии
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Александр Мельников
А чёй-то? А где фуражка с кокардою, а стринги с лампасами?, всё что нажил непосильным трудом, всё, всё сдал в каптёрку? Теперьша шо, не бравый ФельдМаршалМильёнОрденаносец, а сраный &quot;политик&quot;, говорящая голова, белый подворотничок, дурилка картонная на токШоу???!!?!? Кто ж так &quot;опустил&quot; счастливого  обладателя Звёзды, борца с лесными пожарами и  коррупцией в столовке МО, сметателя диких &quot;музыкантов&quot;??? Кто? И я не знаю кто. Но сделал это, несомненно,  очень хороший и справедливый человек!
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Eduard
А вы почему не в женских трусах недоумок?
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21 час.
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