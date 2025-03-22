Шойгу рассказал об ожидании президента одной страны на парад Победы

Александр Мельников

А чёй-то? А где фуражка с кокардою, а стринги с лампасами?, всё что нажил непосильным трудом, всё, всё сдал в каптёрку? Теперьша шо, не бравый ФельдМаршалМильёнОрденаносец, а сраный "политик", говорящая голова, белый подворотничок, дурилка картонная на токШоу???!!?!? Кто ж так "опустил" счастливого обладателя Звёзды, борца с лесными пожарами и коррупцией в столовке МО, сметателя диких "музыкантов"??? Кто? И я не знаю кто. Но сделал это, несомненно, очень хороший и справедливый человек!