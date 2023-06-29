Военное обозрение

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Белый дом подтвердил данные о том, что перед сном президенту Байдену надевают маску-компрессор в связи с затруднениями с дыханием

Белый дом подтвердил данные о том, что перед сном президенту Байдену надевают маску-компрессор в связи с затруднениями с дыханием

Нашла своё подтверждение информация о том, что действующий президент США Джо Байден всё чаще проходит специальные медицинские процедуры.

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