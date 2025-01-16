НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

Дуэль Майка Джеймса и Шабазза Напьера в концовке матча Евролиги закончилась победой «Баварии» над «Монако» (95:94)

Исход встречи в рамках Евролиги решили последние секунды. Сначала разыгрывающий Майк Джеймс вывел свою команду вперед (94:92) дальним двухочковым броском из района штрафной линии за 18,5 секунды до конца, на что разыгрывающий немецкого клуба Шабазз Напьер ответил точным трехочковым, определившим финальный счет (95:94).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх