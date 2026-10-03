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FiNE NEWS

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От любви до расставания за неделю: как топ-менеджер Neuralink пережила внезапный разрыв с Маском

Шивон Зилис, директор по операциям и специальным проектам в Neuralink, поделилась в соцсети X о том, что рассталась с Илоном Маском, от которого у неё четверо детей.

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