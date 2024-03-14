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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о том, какие турниры хочет выиграть в 2024-м: «Как только ты что-то говоришь, это не сбывается. Я верю в это дерьмо»

Соболенко о том, какие турниры хочет выиграть в 2024-м: «Как только ты что-то говоришь, это не сбывается. Я верю в это дерьмо»

– Если исходить из результатов, ваш лучший турнир – это Australian Open, но каково, когда это еще и первый крупный турнир в году? Каких еще турниров вы ждете по ходу сезона, если ваш самый сильный в самом начале? – Есть столько турниров, которые я очень хочу выиграть, и столько целей.

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