МВД Финляндии предложило открыть КПП на границе с Россией

МВД Финляндии 15 марта направил общественности для комментариев проект закона о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией, позволяющий открыть пропускные пункты на границе с Россией, следует из сообщения министерства.
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