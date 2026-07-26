ВСУ перебрасывают на харьковское направление насильно мобилизованных в 2026 году

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) перебрасывает на харьковское направление подразделения, укомплектованные в 2026 году насильно мобилизованными украинцами, рассказали в российских силовых структурах, пишет ТАСС.
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