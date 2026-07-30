Илон Маск решил проспонсировать предвыборную гонку в США

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск решил возобновить деятельность своего политического фонда America PAC для того, чтобы оказать материальную помощь республиканцам в рамках промежуточных выборов в Конгресс США.
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