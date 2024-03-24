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ИЗВЕСТИЯ iz

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Врач отметил сплоченность россиян в помощи пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Врач отметил сплоченность россиян в помощи пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Заместитель главного врача по медицинской части в ГБУЗ «Центр крови им. Гаврилова ДЗМ» Артем Синюткин в беседе с корреспондентом «Известий» 24 марта поблагодарил всех, кто пришел сдать кровь для пострадавших во время теракта «Крокус Сити Холле», и отметил сплоченность российского общества и доноров.

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