Ижевского адвоката обвинили в пособничестве хищению денег клиентки

ИЖЕВСК, 3 августа, ФедералПресс. Советский районный суд Ижевска заключил под стражу адвоката одной из местных коллегий по обвинению в пособничестве хищению денежных средств, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
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