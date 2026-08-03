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Ижевского адвоката обвинили в пособничестве хищению денег клиентки

Ижевского адвоката обвинили в пособничестве хищению денег клиентки

ИЖЕВСК, 3 августа, ФедералПресс. Советский районный суд Ижевска заключил под стражу адвоката одной из местных коллегий по обвинению в пособничестве хищению денежных средств, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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